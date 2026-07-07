Asalto en manada en Iquitos: delincuentes atacan a pareja y les roban cadena de oro

Una pareja de jóvenes fue víctima de un violento asalto en manada cuando regresaban de una reunión social. El hecho ocurrió alrededor de las 4:37 de la madrugada, en el sector de Moronacocha, en Iquitos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que varios sujetos salen de la oscuridad, rodean a la pareja y los derriban violentamente de su motocicleta para robar una cadena de oro que llevaba la joven.

Mientras la joven gritaba desesperadamente, los delincuentes le arrancaron la joya y huyeron inmediatamente del lugar. En un intento por recuperar sus pertenencias, su pareja persiguió a los delincuentes, pero terminó siendo arrastrado varios metros sobre el pavimento, sufriendo diversas lesiones.

Cuestionan falta de acción policial

La madre de una de las víctimas cuestionó la falta de acción policial. "No sé qué hace la policía y eso que había dos policías motorizados cerca del asalto", declaró indignada. La mujer también señaló que fue un descuido de su yerno haber seguido a los delincuentes, "podrían haberle baleado", agregó.

Reclamos vecinales

Vecinos de Moronacocha denunciaron que este tipo de robos son cada vez más frecuentes en la zona y exigieron mayor presencia policial. "Por favor, señores de la Policía, hagan su trabajo, no permitan que la ciudad esté atemorizada", añadió la mujer.