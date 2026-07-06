Fenómeno anómalo se superpone a ‘El Niño’ y se extendería al 2030

Además del fenómeno El Niño, el país debe enfrentar otras dificultades. Según el ingeniero agrónomo Ulises Osorio, nuestro país enfrenta otro fenómeno climático anómalo que se extendería hasta 2030 y ha reducido la producción agrícola en un 40 %, afectando la calidad de los alimentos.

“Esos cambios tan radicales de temperatura hacen que las plantas entren a un estrés, porque la planta se prepara para frío y le viene calor, se prepare el calor y viene el frío, entonces la planta no sabe qué hacer. [En esa situación las plantas] simplemente no producen o lo hacen con mala calidad”, explicó el ingeniero Osorio.

ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PESQUERA LOS MÁS AFECTADOS

Este fenómeno climático está alterando las condiciones y afectando los ciclos de producción agrícola y la actividad pesquera. Entre los cultivos más perjudicados se encuentran el mango, el olivo y la mandarina.

“Bajo este evento, todos los cultivos son afectados, incluso plantas no cultivadas como el algarrobo”, explicó que el efecto de esta fenómeno afecta a costa, sierra, selva y mar: “la selva está sufriendo ahora con el café, que debería estar floración, está yéndose a vegetativo; las piñas no crecen”, comentó.

CAPACITAR A LOS AGRICULTORES

Ulises Osorio sostiene que esta situación puede prevenirse si se capacita a los pequeños y medianos agricultores mediante el apoyo de los gobiernos locales, siguiendo el ejemplo de las empresas agroexportadoras, que hoy generan más de 15 millones de dólares en ingresos.

La capacitación de agricultores sería la clave para fortalecer su capacidad de respuesta y proteger los cultivos, sin embargo, el fenómeno El Niño Costero sigue representando un serio desafío para ellos y también para el sector pesquero, al alterar los ecosistemas marinos y dificultar las labores de pesca.