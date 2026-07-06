Médicos salvarán pierna de menor atropellado en La Libertad

Un menor de edad que fue atropellado en la región La Libertad logró salvar su pierna tras ser intervenido quirúrgicamente por un especialista que logró reconstruir su extremidad, luego de que en un centro médico de Huamachuco le recomendaran la amputación debido a la gravedad de las lesiones.

El niño permanece bajo cuidados especializados mientras continúa su recuperación, según informaron sus familiares. "En Huamachuco nos dijeron que de frente lo amputaban. Gracias a Dios encontramos a un doctor que es bueno, le ha reconstruido su canilla y la ha formado igual, es un milagro de Dios", declaró una familiar.

Efectivos de la Policía Nacional continúan con las diligencias para determinar cómo ocurrió el atropello. El coronel Domínguez informó que se está realizando la medición de la vía para establecer con exactitud el punto de impacto, lo que permitirá recoger la información necesaria para un pronunciamiento final sobre las circunstancias del accidente.

Conductor detenido y diligencias

El conductor del camión involucrado permanece sometido a las diligencias correspondientes junto a su abogado, como parte del proceso que busca establecer las responsabilidades del caso del atropello.

"El conductor como es parte de este proceso también está ahí con su abogado, para que él también tenga un debido proceso para que se haga la diligencia conforme a ley", agregó el coronel Domínguez. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, mientras la familia del menor se mantiene enfocada en su recuperación.