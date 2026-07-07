Cusco: 11 turistas resultaron intoxicados tras inhalar químicos dentro de un conocido hotel

Policías, bomberos y personal de salud del Cusco atendieron, la tarde de ayer, una emergencia registrada en el hotel ‘Nodo’, ubicado en la calle Santa Teresa, en el centro de la Ciudad Imperial.

En el hospedaje, once turistas de nacionalidad colombiana, española, brasileña y estadounidense, entre ellos una menor de edad, repentinamente presentaron síntomas de una intoxicación.

CONTROL DE PLAGAS

Inmediatamente, fueron evacuados a un nosocomio cercano donde fueron atendidos; trascendió que el diagnóstico fue intoxicación por Cipermetrina, un insecticida utilizado para el control de plagas.

Primeras indagaciones indican que una fumigación realizada hace unos días en el local habría ocasionado el cuadro de intoxicación. Se conoció que los turistas se vienen recuperando.