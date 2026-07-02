Cusco: cuerpo encontrado en Pitumarca es de turista estadounidense desaparecido

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que el cuerpo hallado el 30 de junio en el sector de Pampacancha, distrito de Pitumarca, provincia de Canchis, corresponde al ciudadano estadounidense Ian Thomas Treger, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 13 de mayo.

La identificación fue confirmada luego de que la madre del turista acudiera a la morgue y reconociera el cuerpo, encontrado en avanzado estado de descomposición. El jefe de la Divincri Cusco, coronel PNP Walter Poma, informó que entre las pertenencias del fallecido también se encontró una tarjeta VISA con el nombre de Ian Thomas Treger, lo que contribuyó a corroborar su identidad.

El cadáver fue ubicado en la comunidad campesina de Chilca, en una zona de difícil acceso y cercana a un riachuelo, en una ruta alterna hacia la Montaña de Siete Colores. Según las primeras informaciones, el turista de 30 años habría recorrido el lugar por su cuenta antes de su desaparición.

TERMINAN LABORES DE BÚSQUEDA

Con la identificación del cuerpo culminaron las labores de búsqueda que se extendieron durante varias semanas y que contaron con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional y el apoyo de un helicóptero. Las autoridades informaron que los restos serán repatriados a Estados Unidos, mientras que las causas de la muerte continúan siendo investigadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público.