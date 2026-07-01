Gratificación de julio: ¿quiénes la reciben y cómo calcularla?

Julio y diciembre son dos de los meses más esperados por los trabajadores, ya que reciben la tan ansiada gratificación. Sin embargo, muchos aún se preguntan: ¿cuánto me corresponde recibir? y ¿quiénes acceden a este beneficio laboral?

Para resolver estas dudas, el especialista en derecho laboral Franco Muschi explicó en Buenos Días Perú cómo calcular el monto que recibirán los colaboradores. Además, detalló quiénes son las personas que pueden acceder a este dinero extra.

“La gratificación de julio y diciembre forma parte de los beneficios adheridos al régimen laboral de la actividad privada, es decir, corresponde a todos los trabajadores que se encuentran en planilla. Los trabajadores fuera de planilla o independientes que emiten recibos por honorarios no están incluidos en este esquema”, manifestó.

¿CÓMO CALCULO EL MONTO QUE RECIBIRÉ?

Con el propósito de orientar a los trabajadores, Franco Muschi brindó una serie de pasos para calcular el monto que recibirán con este pago adicional. El especialista recomendó verificar el sueldo percibido en junio, las horas extras laboradas y también los beneficios adicionales que se reciben en la empresa.