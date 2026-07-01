Hallan cuerpo cerca de la Montaña de Siete Colores y sería de turista desaparecido

Pericias forenses serán determinantes para confirmar la identidad del cuerpo hallado en Pitumarca y esclarecer las causas de la muerte.

Luego de casi dos meses de intensa búsqueda, agentes de la Unidad de Alta Montaña de la Policía Nacional hallaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en una zona de difícil acceso del distrito de Pitumarca, en Cusco.

El hallazgo se produjo cerca de una de las rutas que conducen a la Montaña de Siete Colores, según las primeras diligencias, el cadáver correspondería al ciudadano estadounidense que se encontraba desaparecido desde el pasado 13 de mayo.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue encontrado durante un patrullaje especializado en la zona y que se activaron de inmediato los protocolos de investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

PERICIAS FORENSES SERÁN CLAVE

La Policía Nacional indicó que la identidad del fallecido será confirmada en las próximas horas mediante pericias forenses, las cuales permitirán establecer con certeza si se trata del turista extranjero reportado como desaparecido.

De acuerdo con el jefe de la Divincri Cusco, el cadáver presenta características físicas y pertenencias que coincidirían con las del ciudadano buscado desde hace varias semanas.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y qué circunstancias llevaron a que el cuerpo terminará en una zona tan compleja y alejada.