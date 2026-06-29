Lanzan dinamita y disparan a su casa: exigen S/10 mil a docente en Tumbes

Aura Vega Olivos es una docente que denunció ser extorsionada hasta en tres oportunidades por sujetos que atacaron a tiros su vivienda, luego que se negara a pagar 10 mil soles. Se trata de la tercera vez que la maestra es amenazada en su vivienda en Tumbes.

Señaló que el último viernes pusieron dinamita y le pedían la excesiva suma de dinero. Los sujetos armados llegaron hasta el inmueble ubicado en el sector Pampa Grande y abrieron fuego contra la fachada, ocasionando temor entre los integrantes de la familia.

Los familiares denunciaron que esta no es la primera amenaza que reciben, además la víctima aseguró que ya identificó a uno de sus extorsionadores: “un chiquillo que vive aquí, que es de esta cuadra, ha colocado dinamita frente a mi puerta”, manifestó la profesora.

FALTA DE APOYO POLICIAL

La docente también destacó el poco apoyo policial que recibe: “he llamado al policía Medina dos veces y en las dos ocasiones me dice que es está de franco”, explicó y añadió que, aunque los agentes se acercaron solo levantaron el parte policial y no se han puesto a perseguir a los delincuentes.

Mientras las investigaciones buscan identificar a los responsables, los agraviados piden mayor protección y acciones inmediatas frente a una modalidad delictiva que sigue sembrando miedo entre las familias tumbesinas.