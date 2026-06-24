Puno: río Laraqueri se congela por intenso frío con temperaturas de hasta -15°C

Las bajas temperaturas en la región Puno han provocado que el río Laraqueri quede prácticamente congelado, tras registrarse un descenso de hasta -15°C, según informó el SENAMHI. En la zona, ubicada a casi 4,000 metros sobre el nivel del mar, el cauce del río presenta una gruesa capa de hielo que alcanza entre 3 y 5 centímetros de espesor.

Frío extremo paraliza el cauce del río

El fenómeno ha detenido parcialmente el flujo del agua, permitiendo incluso caminar sobre el río en algunos tramos. Durante el recorrido, se observó que el hielo es tan resistente que ni el impacto de piedras logra romperlo con facilidad.

Las autoridades han advertido que las bajas temperaturas continuarán en los próximos días, con registros que podrían llegar hasta los -20°C en zonas altas. Ante ello, se recomienda a la población el uso de ropa abrigadora, consumo de bebidas calientes y medidas de protección, especialmente para niños y adultos mayores.