Fenómeno de El Niño y su impacto en el Perú: ¿qué sectores serán los más afectados?

Ante las alertas por la posible llegada del Fenómeno de El Niño, que podría generar graves consecuencias si las autoridades no implementan planes de contingencia, el economista Elmer Sánchez explicó el impacto que este evento climático tendría en diversos sectores del país.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Sánchez señaló que el Perú podría enfrentar dos tipos de fenómenos: El Niño Costero y El Niño Global. Según precisó, uno de ellos afectaría principalmente a las regiones con salida al litoral peruano.

“Tendremos dos fenómenos de El Niño: uno Costero y otro Global. El Costero afecta a la costa norte del Perú y Ecuador, mientras que el Global tiene impacto en todo el mundo. En general, se trata del calentamiento del agua, lo cual tiene efectos en la agricultura y la pesca”, comentó.

MILLONARIAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS

De acuerdo con la proyección de especialistas, Elmer Sánchez advirtió que la llegada del Fenómeno de El Niño podría provocar millonarias pérdidas económicas en el país, principalmente en sectores como la pesca, la agricultura y el empleo. “Cerca de S/ 3,000 millones se podrían perder en pesca, agricultura y puestos de trabajo”, señaló.