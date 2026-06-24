Tumbes en riesgo: cuestionan falta de acciones preventivas por lluvias intensas

La llegada del fenómeno de “El Niño” ha traído múltiples consecuencias en diversas regiones del país, que vienen siendo las más afectadas por este evento climatológico.

Varias autoridades regionales han sido cuestionadas por la falta de implementación de un presupuesto adecuado para ejecutar medidas de prevención en infraestructura y enfrentar el aumento del caudal de distintos ríos.

Esta problemática se evidencia en la región de Tumbes, donde se han paralizado diversos trabajos de prevención que estaban previstos, postergándolos hasta el próximo año, lo que ha generado afectaciones a distintos agricultores del sector.

AGRICULTORES AFECTADOS

Se ha venido reportando una serie de quebradas destruidas en lo que ha ido de los últimos meses, situación que podría agravarse ante la posible llegada de este fenómeno, lo que pondría en riesgo cientos de cultivos.

Asimismo, el año pasado ya se habían reportado estos problemas, los cuales arrasaron con cultivos y defensas ribereñas construidas. Sin embargo, hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias para resguardar el trabajo de cientos de agricultores.

PIDEN APOYO

Por otro lado, los agricultores sienten preocupación por lo que podría ocurrir ante la paralización de estas obras, ya que sus cultivos serían los principales afectados. “Pedimos a la autoridades que vengan que hagan algo por los agricultores, porque lo que han construido no ha servido para nada, hasta ahorita no hay ninguna solución, estamos abandonados y preocupados”, indicó un agricultor.