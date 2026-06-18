“Hombre Araña” migra a Trujillo y causa alarma entre vecinos

Un hecho que ha causado gran malestar entre los vecinos de una urbanización del distrito de El Porvenir, en Trujillo, involucra a un sujeto que se dedicaría a ingresar a las viviendas para robar.

Según las denuncias, la modalidad de este delincuente consistiría en trepar las paredes de las casas para ingresar a su interior y, tras cometer el robo, salir con total tranquilidad por la puerta principal.

Los vecinos de la zona ya han reportado este acto ante las autoridades, ya que el sujeto habría sustraído materiales de construcción de una de las viviendas en las que ingresó ilegalmente.

ROBABA CONSTANTEMENTE

Una de las interrogantes que ha surgido ante esta situación es la facilidad con la que actúa el delincuente y la precisión de sus movimientos, lo que hace presumir que ya sabía exactamente a qué lugar dirigirse y qué sustraer, sin dejar algún tipo de rastro.

Asimismo, los vecinos señalaron que no solo ingresaría a viviendas, sino que también se treparía para robar cables de los postes y focos ubicados en el exterior de las casas, una problemática que aseguran vienen arrastrando desde hace varios meses.