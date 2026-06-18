Chancay: dos policías fueron agredidos por luchador de “Muay Thai” durante intervención

En un confuso incidente, dos policías fueron golpeados por un luchador de Muay Thai en Chancay; según la madre del agresor, la violenta reacción fue por una mala actitud de los agentes.

Señala que sus hijos estaban en la playa cuando llegaron los agentes, requeridos por los vecinos al ver a personas en actitudes indebidas; ellos estaban paseando, no hacían nada irregular.

GRABABA INTERVENCIÓN

Indica también que la situación se descontroló por una mala actitud de los agentes del orden, que intentaron arrebatar el celular a uno de sus hijos que grababa la intervención; eso fue todo.

Ella muestra como prueba fotos del incidente y señala que son una familia muy conocida en dicha ciudad; al respecto la Policía Nacional no ha emitido un comunicado sobre el tema.