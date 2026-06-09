Dólar aumenta por la incertidumbre política tras la segunda vuelta electoral

La incertidumbre política tras la segunda vuelta presidencial ya comenzó a reflejarse en el mercado cambiario peruano. Durante la jornada de este lunes 8 de junio, el dólar registró fluctuaciones marcadas impulsadas por la cautela de inversionistas y agentes económicos.

Según analistas, el comportamiento de la divisa estadounidense responde a la estrecha diferencia entre los candidatos, lo que mantiene la expectativa sobre el desenlace definitivo de las elecciones.

Entre los cambistas, el precio de venta del dólar llegó hasta los S/ 3.52, evidenciando una mayor demanda de la moneda estadounidense en medio del escenario de incertidumbre.

Economistas advirtieron que el alza del dólar podría generar presiones inflacionarias en los próximos días. Por ello, recomiendan actuar con prudencia mientras los mercados esperan mayor claridad sobre el panorama político del país.