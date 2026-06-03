Piura: presunto ladrón queda enganchado en púas de un cerco de seguridad

Los bomberos tuvieron que utilizar una tijera eléctrica para cortar el cerco y poder liberar la extremidad del presunto ladrón, que se enganchó cuando intentaba ingresar a un local.

El sujeto trataba de entrar a las oficinas de EsSalud, ubicadas en el centro de la ciudad de Piura, pero sufrió este percance que dejó a la mitad sus planes; era alrededor de la 1.40 a.m.

ATENCIÓN MÉDICA

Los gritos de dolor del individuo llamaron la atención de los vigilantes, que se comunicaron con los hombres de rojo, que tras liberarlo, lo trasladaron a un centro médico.

En el nosocomio, recibió atención médica y le retiraron por completo la pieza metálica; será dado de alta en las próximas horas y será llevado a la comisaría para las indagaciones.