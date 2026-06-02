Arequipa: piden sanción para propietarios de perros que atacaron y mataron a adulta mayor

El suceso conmocionó Arequipa. El incidente ocurrió en el distrito de Cerro Colorado; la anciana se dirigía a su casa cuando fue atacada por unos 30 perros que le quitaron la vida.

Según se conoció, la adulta mayor fue identificada como Aurora Barreda, de 72 años. La tragedia ocurrió cerca de su casa en la Asociación San Pedro y San Pablo; vendía en un mercado.

CHANCHERÍAS CLANDESTINAS

En medio del dolor de sus familiares y amigos fueron sepultados los restos de la adulta mayor. Tras el incidente, representantes del municipio llegaron al lugar para investigar el caso.

Los perros serían de personas que tienen chancherías, las cuales fueron clausuradas, y de personas que no viven en el lugar y dejan a los canes para evitar que extraños ingresen al predio.