Huancavelica: golpean y queman boca a menor por no pagar pollo a la brasa

El caso ha conmocionado a la región Huancavelica. Trabajadores de una conocida pollería quemaron la boca de un adolescente, con un carbón encendido, por no poder pagar el cuarto de pollo que había consumido.

Según la víctima, de 17 años, tras comer se acercó a la caja, pero no podía pagar de forma digital, pues le faltaba saldo; quiso dejar su celular de garantía y traer el dinero de su casa, etc., pero los trabajadores no aceptaron.

PRISIÓN PREVENTIVA

Lo golpearon y quemaron la boca, provocándole serias lesiones; dos de los tres agresores cumplen siete meses de prisión preventiva. El menor fue llevado a Huancayo para recibir atención médica especializada.

La madre del menor precisó que, tras la violenta agresión, su hijo “no puede comer, tiene miedo de salir a la calle, tiene problemas psicológicos”; pidió que se haga justicia y se detenga al tercer implicado en el caso.