Región San Martín: indignados pobladores casi linchan a asesino confeso de madre e hijo

Durante la reconstrucción del asesinato de Zoila Castillo y su pequeño hijo, el presunto responsable, Alexis Alcántara, casi fue linchado por los pobladores de Uchiza, San Martín.

La intervención de los policías evitó que el asesino confeso fuera agredido por los indignados ciudadanos, que han quedado conmocionados por este violento caso.

EXPAREJA DE LA MUJER

Tras el hallazgo, primero, del cadáver del menor de seis años y luego de su madre, Zoila Castillo, la policía detuvo a Alexis Alcántara, expareja de la mujer.

Si bien el sujeto, con detención preliminar por siete días, ya admitió ante la policía haber cometido este doble crimen, falta que lo reconozca ante la Fiscalía.