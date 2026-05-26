Hallan muerto a niño desaparecido tras viajar a Uchiza: madre está desaparecida

La familia de la señora Zoila Castillo vive momentos de angustia y desesperación; ella viajó a la ciudad de Uchiza para reencontrarse con un amigo con el que habría iniciado una relación sentimental.

Pero a horas de llegar a la ciudad de Tarapoto y dirigirse a Tocache, para luego ir a Uchiza, la comunicación se volvió esporádica y muy fría, por lo que sospechan que no era Zoila Castillo la que les respondía.

RELACIÓN SENTIMENTAL

Luego, hijo y madre desaparecieron; a los días, el niño apareció sin vida; al parecer murió en condiciones extremadamente violentas y su madre no aparece, pese a la intensa búsqueda para tratar de ubicarla.

La familia señala que el hombre con el que Zolia Castillo habría iniciado una relación sentimental y le insistió para que viaje a la selva, presuntamente tendría responsabilidad con todo lo que está pasando.