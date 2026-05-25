Cajamarca: fueron liberados delincuentes que disfrazados de personal de salud asaltaron botica

La propietaria de la botica y las rondas campesinas evitaron que sean liberadas las dos personas que disfrazadas de personal de salud asaltaron una botica en Cajamarca.

A los investigados los hicieron regresar a la dependencia policial de la calle; ya se estaban yendo a su casa; ahora permanecen detenidos mientras se define su situación legal.

INSEGURIDAD EN CAJAMARCA

La propietaria del negocio señala que está hace dos días en la puerta de la comisaría esperando que el fiscal Edwin Llanos solicite la prisión preliminar para los asaltantes.

“Estoy de amanecida, no quiero que los liberen. El fiscal está viendo las fotos, los videos; queremos que sean detenidos para combatir la inseguridad en Cajamarca”, señaló.