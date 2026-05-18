Trujillo: cae presunto integrante de “Los Pulpos” vinculado al ataque contra la discoteca Dalí

En medio de una infernal balacera, agentes de la Policía Nacional detuvieron en el sector de El Porvenir, en Trujillo, al prontuariado delincuente alias 'Crespo'.

Este sujeto sería presunto miembro de la banda criminal 'Los Pulpos' y autor intelectual del atentado contra la discoteca Dalí, que dejó decenas de heridos.

ASESINATO DE EMPRESARIO

Según su cómplice, alias “Zurdo”, Richard Gamboa Briceño, alias “Crespo”, habría participado en el asesinato de un empresario y de un expolicía en el año 2023.

Tras ello, huyó a Chile, donde fue detenido, pero inexplicablemente luego apareció caminando por las calles de El Provenir y ayer finalmente fue detenido.