Junín: integrante de “Los Lechuceros del Centro” fuga de comisaría horas después de ser detenido

Julio Manrique (45), alias “Huaype”, fugó de la comisaría de Sicaya, en Huancayo, región Junín, horas después de haber sido detenido durante un operativo policial contra la sanguinaria banda criminal “Los Lechuceros del Centro”.

Según las investigaciones, el prófugo sería uno de los cabecillas de esa red delictiva que capta personas (hombres y mujeres) en los exteriores de discotecas y centros nocturnos para luego sustraerles, con gran violencia, sus pertenencias.

PRESUNTA COMPLICIDAD

Tras la escandalosa fuga de alias “Huaype”, registrada la madrugada del 13 de mayo, la Policía intervino al agente encargado de la custodia del detenido, quien es investigado por una presunta complicidad en el escape, informa Correo.

Durante el operativo de captura, en la casa del sujeto se incautaron equipos POS, varios vouchers de retiro de dinero de bancos, decenas de documentos de identidad, tarjetas y pastillas psicotrópicas, joyas, relojes y dinero en efectivo.