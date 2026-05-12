Culminó repatriación de peruanos varados en Bolivia: más de 300 connacionales llegaron a Juliaca

Según informó Luis Luna de la Cruz, representante de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Puno, se requirieron cuatro vuelos para traer a un total de 338 compatriotas que estaban varados en Bolivia.

Entre los compatriotas que llegaron a la ciudad de Juliaca se encontraban escolares, profesores, padres de familia y turistas, que no podían regresar al Perú por el paro nacional que bloqueó diversas carreteras en dicho país.

En el último vuelo retornaron, en su mayoría, padres de familia, docentes, escolares y representantes de colegios de las regiones de Puno, Cusco y Arequipa, quienes no podían regresar desde el viernes.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Ellos habían viajado a Bolivia para participar de una competencia de bandas musicales escolares. Recibieron el apoyo de la embajada y el consulado peruano, que coordinaron su alojamiento y alimentación.

Tras su llegada, todos los pasajeros fueron sometidos a chequeos médicos y vacunados contra el sarampión por personal de salud en el aeropuerto de Juliaca. Nuestros compatriotas retornaron en perfecto estado.