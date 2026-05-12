Buenos Días Perú

12/05/2026

Culminó repatriación de peruanos varados en Bolivia: más de 300 connacionales llegaron a Juliaca

Se tuvieron que realizar cuatro vuelos para traer a nuestros compatriotas, entre ellos escolares, profesores, padres de familia y turistas, que no podían regresar por el cierre de carreteras.



Según informó Luis Luna de la Cruz, representante de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Puno, se requirieron cuatro vuelos para traer a un total de 338 compatriotas que estaban varados en Bolivia.

Entre los compatriotas que llegaron a la ciudad de Juliaca se encontraban escolares, profesores, padres de familia y turistas, que no podían regresar al Perú por el paro nacional que bloqueó diversas carreteras en dicho país.

En el último vuelo retornaron, en su mayoría, padres de familia, docentes, escolares y representantes de colegios de las regiones de Puno, Cusco y Arequipa, quienes no podían regresar desde el viernes.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Ellos habían viajado a Bolivia para participar de una competencia de bandas musicales escolares. Recibieron el apoyo de la embajada y el consulado peruano, que coordinaron su alojamiento y alimentación.

Tras su llegada, todos los pasajeros fueron sometidos a chequeos médicos y vacunados contra el sarampión por personal de salud en el aeropuerto de Juliaca. Nuestros compatriotas retornaron en perfecto estado.


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