Trujillo: hoy será sepultado vigilante atropellado por mujer en estado de ebriedad

En medio de gran pesar de familiares y amigos, son velados los restos del vigilante Juan Martínez, atropellado cuando laboraba como vigilante en una urbanización de Trujillo.

El padre de familia falleció días después producto de las graves lesiones ocasionadas por el accidente. Los seres queridos del trabajador, de 54 años, exigen justicia.

ESTRICTO PRIVADO

El hombre será sepultado esta mañana; sus restos son velados en estricto privado en la vivienda de una de sus hermanas, ubicada en la urbanización Santa Isabel.

La mujer que lo atropelló, Maricsa Alfaro, estaba ebria y tenía el brevete suspendido; inicialmente trataron de presentar el caso como que se había caído de un segundo piso.