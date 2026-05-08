Puno: identifican a trabajadores de hospital que habrían ingresado a quirófano en estado etílico

Las autoridades del Hospital Manuel Núñez de Puno continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades de los trabajadores, que en aparente estado de ebriedad ingresaron al área de quirófanos.

Esta situación se conoció tras la difusión de un video en redes sociales; el caso generó preocupación e indignación en toda la comunidad, que exige sanción para las personas involucradas en esta situación.

INDAGACIONES CONTINÚAN

Según informa nuestro corresponsal en dicha región, ya se conocen los nombres de las personas que aparecen en el video y que incluso ya habrían aceptado su responsabilidad, pero las indagaciones continúan.

Trascendió que este tipo de lamentables comportamientos por parte del personal del referido nosocomio ya se habrían registrado en otras oportunidades, pero no había imágenes como en este caso.