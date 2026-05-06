Pisco: se rompe venerada cruz de 131 años de antigüedad durante festividad

El suceso conmocionó a los cientos de feligreses. En medio de las actividades en honor de la venerada cruz El Madero de Pisco, que cuenta con más de 131 años de antigüedad, se registró un accidente.

Durante la manipulación de la estructura, cuando era bajada de su pedestal, el madero se quebró en dos partes. Los fieles destacaron que, afortunadamente, la imagen no sufrió daños visibles.

NACIONALES Y EXTRANJEROS

Vecinos y miembros de la hermandad expresaron su pesar por lo acontecido y señalaron que analizan realizar actividades para recaudar fondos y ejecutar trabajos de conservación en el madero.

Finalmente, resaltaron que el hecho debe servir como reflexión para mejorar las condiciones del madero y la festividad, que todos los años atrae gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros.