Mujer atropella y deja grave a vigilante en Trujillo: se encontraba en estado de ebriedad

Las imágenes son impactantes: un vigilante terminó en estado crítico luego de ser atropellado, el último domingo, por una mujer en la urbanización El Golf, en Trujillo. Juan Martínez, estaba sentado en el exterior de una casa cuando fue embestido.

La responsable del accidente es Maritza Polet Alfaro Cerna, que tras pasar por el examen de dosaje etílico, se confirmó que se encontraba en estado de ebriedad. La prueba arrojó 1.84 G/L. La mujer también tiene la licencia de conducir vencida.

GRAVES LESIONES

La familia de Juan Martínez, quien trabaja en la urbanización desde hace más de un año, señaló que el hombre lucha por su vida en el hospital Belén de Trujillo y espera que un milagro pueda salvarlo, pues presenta múltiples y graves lesiones en todo el cuerpo.

"Mi hermano está destrozado. Sus costillas, columna y pierna están destrozadas. Él ahora está entubado. La vida de mi hermano ha sido destruida", indicó entre lágrimas Rosmery Martínez, hermana del vigilante, quien pide justicia y que el caso no quede impune.