Riesgo sanitario en Piura: desborde de aguas servidas inunda calles de Paita

El desborde de aguas servidas inundó varias calles de la provincia de Paita, en la región Piura; los ciudadanos se mostraron alarmados por lo sucedido y exigieron una solución al problema, que consideran un riesgo sanitario.

Trascendió que la emergencia se habría originado por trabajos temporales, no autorizados, de una empresa contratista que realizaba obras de rehabilitación de infraestructura vial en el asentamiento humano Keiko Sofía.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

La empresa habría instalado un dique para derivar las aguas del sistema de alcantarillado hacia la parte baja de la ciudad. Además, para contener las aguas residuales y así facilitar los trabajos de las obras que realizaba.

Las construcciones colapsaron, provocando el desborde de aguas residuales y su discurrimiento por un dren pluvial con dirección al mar, lo que generó una inundación de gran magnitud en distintos sectores de la ciudad.