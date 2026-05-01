Pisco: fuga de amoniaco en una fábrica deja dos trabajadores muertos

Según primeras informaciones, dos trabajadores de una fábrica procesadora de harina de pescado, presuntamente clandestina, ubicada en Pisco, región Ica, fueron hallados sin vida.

Los cuerpos de Wilder Castro Alayo y Antonio Palomino Pantoja fueron encontrados en una poza utilizada para el procesamiento del producto, según informó la División Policial de Pisco.

SUSTANCIA TÓXICA

Trascendió que ambos hombres murieron, la tarde de ayer, tras inhalar amoníaco, una sustancia altamente tóxica y usada regularmente en este tipo de actividades.

El fuerte olor químico aún se percibe en la zona, incluso a varios metros a la redonda de la fábrica. Por ello, las autoridades han restringido el acceso al lugar y piden a los vecinos no acercarse.