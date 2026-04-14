Enfrentamiento armado en Pataz: fuerzas del orden rescatan a mineros secuestrados por grupo criminal

El Comando Unificado Pataz, integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, rescató el domingo 12 de abril a 20 mineros que habían sido secuestrados en la bocamina Salomé, ubicada en el sector de Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad.

El operativo, denominado "Operación Qatar", se ejecutó luego que labores de inteligencia alertaran de la incursión de un grupo criminal que buscaba apoderarse del yacimiento mediante disparos y actos de intimidación contra los mineros que laboraban en el lugar.

A BUEN RECAUDO

Según informaron las fuerzas de orden, se registró un enfrentamiento armado con los delincuentes, quienes, al verse superados por la capacidad operativa de la policía y los militares, decidieron escapar a través de los conductos interiores del socavón.

Inmediatamente las autoridades liberaron a los 20 trabajadores secuestrados, quienes fueron puestos a buen recaudo junto a sus familiares. Se confirmó que no se registraron heridos ni pérdidas humanas durante el desarrollo de las acciones tácticas.