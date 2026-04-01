Temblor hoy en Perú: sismo de 5.9 sacude la región San Martín

Un sismo de magnitud 5.9 se registró la mañana de este miércoles 1 de abril en la región San Martín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 6:20 a.m. y generó alarma entre la población.

De acuerdo con los datos difundidos por el IGP, el sismo tuvo una profundidad de 133 kilómetros y su epicentro se ubicó a 19 kilómetros de la provincia de Picota. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños materiales significativos.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma en todo momento y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras. En caso de no poder salir, es importante ubicarse junto a columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia a la mano.