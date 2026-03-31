Trujillo: caen remanentes de “Los Pulpos” acusados de secuestrar a empresario minero

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro exintegrantes de la organización criminal “Los pulpos”, estos sujetos integrarían ahora la banda “Los engendros del norte”.

Los detenidos fueron identificados como alias “Christian”, alias “Gordo Óscar”, alias “Colorado” y alias “Danner”. La captura se realizó durante intervenciones en Chiclayo, Tingo María y Cajamarca.

LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA

Ellos serian responsables del secuestro de un empresario minero y de otros delitos en el norte del país. Los allanamientos, intervenciones e investigación fueron dirigidos por el general Víctor Revoredo.

Por otro lado, hoy se inaugura en Trujillo, el Laboratorio de Criminalística, que ayudará en las investigaciones, pues ahora el estudio científico de algunas pruebas ya no irá a Lima y se harán en esta ciudad.