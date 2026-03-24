Dos dirigentes de construcción civil fueron asesinados a balazos en plena plaza de Armas de Huaura

La familia de las víctimas, muy consternados, piden a las autoridades que detengan a los responsables de estos crímenes, ocurridos a pocos metros de una comisaría.

Un ataque a balazos registrado en la plaza de Armas de Huaura, al norte de Lima, dejó dos muertos y dos heridos. El atentado estaba dirigido contra los dirigentes de construcción civil, Pompeyo Bautista y Pedro Principe.

La familia de las víctimas, muy consternados, piden a las autoridades que detengan a los responsables de estos crímenes, ocurridos a pocos metros de una comisaría, indicaron que hasta el momento no conocen detalles de los hechos.

ESTADO DE GESTACIÓN

Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en una moto dispararon contra los dirigentes sin mediar palabra. Un policía que estaba en el lugar repelió el ataque, los sicarios lograron fugar. La balacera alcanzó a otras personas.

Resultaron heridos, Ramón C., de 47 años, y Eunicia D., de 30 años, esta última terminó con una herida en la pierna, se encuentra en estado de gestación. Trascendió que la salud de ambas personas evoluciona satisfactoriamente.