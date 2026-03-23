Conmoción en la región San Martín: sujeto dispara en la cabeza a su pareja dentro de su negocio

Las imágenes han conmocionado al país. Un hombre ha dejado a su mujer al borde de la muerte tras dispararle dos veces en la cabeza. El suceso se registró en la provincia de Bellavista, en la región San Martín.

La pareja se encontraba tomando dentro de un restobar. De pronto, el sujeto sacó una pistola de su bolsillo y disparó. Trascendió que el sujeto agredía constantemente a su esposa, pero ella no lo denunció.

EXIGEN JUSTICIA

La víctima de 45 años tuvo que ser trasladada de emergencia hasta el hospital de alta complejidad de Tarapoto para recibir atención médica especializada, su condición es muy delicada, los hijos de la mujer exigen justicia.

El agresor está bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones del caso, a fin de determinar el móvil de su accionar. Preguntado el sujeto del ataque a su esposa, se limitó a decir que estaba borracho.