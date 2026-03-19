Precio del GLP se triplica en Trujillo: pese a alza transportistas señalan que no pueden subir pasaje

Según se pudo conocer, a S/ 11.50 se vende el galón de GLP en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, una situación que tiene muy preocupados a conductores particulares, transportistas y público en general.

Choferes de taxis señalaron que no pueden subir su tarifa pues no quieren perder clientes, mientras otros señalaron que si lo hacen pues de lo contrario el servicio no les saldría a cuenta y eso entiende el pasajero.

CRISIS ENERGÉTICA

Los conductores de vehículos particulares indican que el combustible llegó a costar hasta S/ 14 el galón, que solo bajó un poco y de ahí el precio se mantiene, que es demasiado alto y no hay noticias de que vaya a bajar.

Residentes señalan que esta situación ha llegado a afectar algunos precios de los alimentos, esperan que esta situación termine, teniendo en cuenta que el gobierno indicó que la crisis energética estaba superada.