Trujillo: indignado vecino amenaza con “meter bala” a todos los que botan basura frente a su casa

Cansado de la suciedad y de las bolsas de basura que a diario dejaban frente a su casa, un vecino decidió escribir una amenaza contra estas personas en una pared: si botas basura en la calle te meto bala.

La frase fue escrita en un muro del sector La Esperanza, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Aparentemente dio resultado, pues ya nadie deja desperdicios cerca de la casa del morador que hizo la advertencia.

AUTORIDADES MUNICIPALES

Los vecinos señalan que los desperdicios eran dejados a toda hora por personas que viven en otros sectores. Iban al mercado, a su centro de labores, etc., y dejaban la basura, pese a las llamadas de atención

Reconocen que no es la forma de evitar que dejen desperdicios, que no es lo ideal una amenaza de muerte, pero ante la total inacción de las autoridades municipales, al parecer solo eso le quedó a su vecino.