Trujillo: liberan a presunto asesino de comerciante de mercado "La Hermelinda"

Fue liberado un ciudadano extranjero, presunto integrante de la banda criminal "La Jauría", acusado de asesinar a un empresario piurano el año pasado en el mercado Hermelinda, en la ciudad de Trujillo.

Según el informe policial, el sospechoso fue capturado gracias a un "testigo clave" y una orden de detención emitida por un juez que consideró suficientes los elementos de convicción. Si bien un primer peritaje antropológico fue inconcluso, una segunda opinión técnica determinó que el detenido era el autor del crimen.

Sin embargo, la fiscalía a cargo dispuso la libertad del sujeto en apenas 58 horas, antes de que se cumpliera el plazo de 70 horas, contradiciendo la decisión judicial previa y el trabajo de investigación de la policía.

Familia bajo amenaza

La viuda y la hija del empresario asesinado manifestaron su desconsuelo y temor. Denunciaron que tras conocerse la captura y posterior liberación del presunto sicario, han comenzado a recibir llamadas con amenazas de muerte para que abandonen el caso.

"Lo único que le pido al coronel es que, por favor, nos brinde seguridad porque nos han amenazado... tengo miedo por mi hija y mi familia", dijo la familia en diálogo con Buenos Días Perú.