Áncash: caída del puente Sahuay deja un muerto y tres heridos

La caída del puente Sahuay, en la región Áncash, provocó una tragedia luego de que un vehículo que transitaba por la zona se precipitara al vacío. El colapso de la estructura habría sido causado por la crecida del caudal del río, que socavó la base de los estribos del puente.

Vehículo cayó tras colapso del puente

Según la información reportada, el automóvil se dirigía hacia Huancayo durante la noche y sus ocupantes no se percataron de que el puente había colapsado. Como consecuencia del accidente, uno de los integrantes de la familia falleció y otros tres resultaron heridos.

Los afectados fueron trasladados de emergencia al hospital de Huaraz para recibir atención médica.

Rescate nocturno y medidas para restablecer el tránsito

Las labores de rescate resultaron complejas debido a que el accidente ocurrió durante la noche y en una zona de difícil acceso. Personal de bomberos y rescatistas de la zona logró recuperar el cuerpo de la víctima.

Durante la mañana, representantes de Provias Nacional y de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de la región Áncash realizaron coordinaciones para atender la emergencia, ya que el puente forma parte de una vía principal que conecta la región Áncash con Lima. Como medida inmediata, las autoridades plantearon instalar un puente modular tipo Bailey en un plazo estimado de tres a cuatro días. Mientras tanto, se habilitaría una vía alterna para vehículos menores.