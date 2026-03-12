José Manuel Saavedra analiza encuesta nacional y advierte cambios en intención de voto

El CEO de CIT Opinión y Mercado, José Manuel Saavedra, analizó los resultados de un reciente estudio de opinión pública que muestra variaciones en la intención de voto de cara a los próximos comicios, así como una reducción del número de electores indecisos.

Según explicó, el sondeo fue realizado entre el 6 y el 9 de marzo con una muestra de 1,220 personas en zonas urbanas y rurales de 23 regiones del país, lo que permite obtener una radiografía del actual escenario político y del comportamiento del electorado en esta etapa de la campaña.

Saavedra señaló que algunos candidatos han registrado recuperación o crecimiento en su preferencia electoral, mientras otros presentan cambios en su tendencia. Además, indicó que el voto en blanco, nulo o viciado podría influir en la proyección final de los resultados.

El especialista también advirtió que aún existe un porcentaje importante de ciudadanos que no ha definido su voto, por lo que las propuestas, debates y el desarrollo de la campaña en las próximas semanas serán determinantes para la decisión final del electorado.