Santa Anita: Gran Mercado Mayorista opera con normalidad pese al paro de transportistas de carga pesada

El movimiento de ingreso y salida de mercadería en el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, se desarrolla con total normalidad la mañana de este jueves, a pesar del anuncio del paro nacional convocado por transportistas de carga pesada debido al alza del combustible.

Según el reporte realizado a las 7:49 a.m., los camiones continúan llegando y saliendo del principal centro de abastos de la capital sin inconvenientes. Esto se debe a que gran parte de la mercadería ingresó la tarde y noche del miércoles, entre las 3:00 p.m. y la medianoche, cuando aún no se registraban medidas de protesta.

Posteriormente, los productos son retirados por comerciantes y transportistas desde la medianoche hasta las 3:00 p.m. de este jueves, lo que explica por qué el abastecimiento todavía se mantiene estable en Lima. Sin embargo, transportistas advierten que el impacto del paro podría sentirse en los próximos días si se mantiene la paralización en regiones como Arequipa.

INCREMENTO DEL COMBUSTIBLE

Conductores de carga indicaron que el incremento del combustible está afectando seriamente su trabajo, ya que muchos operan solo con el pago del flete y no reciben incrementos que compensen el alza de costos. De continuar la situación, algunos transportistas no descartan suspender el traslado de productos hacia la capital.

Entre los alimentos que actualmente se trasladan desde Lima hacia otras regiones figuran limones, zanahorias, ají, maíz morado y otros productos perecibles, mientras que desde el interior del país llegan insumos como ajo y hortalizas. Comerciantes y autoridades advierten que, si el paro se prolonga, podría registrarse desabastecimiento y alza de precios en los próximos días, especialmente en productos agrícolas.