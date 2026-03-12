Huaicos causan daños en Ayacucho: viviendas afectadas y una mujer desaparecida

En medio de las intensas lluvias que se registran en diversas regiones del país y los fenómenos naturales que afectan a la población, en Ayacucho los huaicos han provocado el bloqueo de varias calles del distrito de San Francisco. Además, se reporta una mujer desaparecida que habría sido arrastrada por el lodo y que, hasta el momento, no ha podido ser ubicada.

Un equipo de Panamericana Televisión recorrió la zona afectada y constató que varios negocios aledaños se encuentran inoperativos, situación que viene generando pérdidas económicas para los comerciantes de la provincia. No solo los establecimientos han resultado perjudicados, sino también los vecinos, quienes permanecen sin servicio de luz ni agua en sus viviendas desde hace más de tres días.

ESCASEZ DE MAQUINARIA PESADA

Con el objetivo de despejar las calles bloqueadas por enormes piedras que impiden el libre tránsito de personas y vehículos, las autoridades de Ayacucho han destinado maquinaria pesada para limpiar las vías. Sin embargo, el tamaño de algunas rocas supera la capacidad de las unidades utilizadas para remover los escombros.

Ante la magnitud de los daños, miembros de la Marina de Guerra del Perú se han desplegado en la zona para iniciar los trabajos de búsqueda y apoyo a la población, con la finalidad de dar con el paradero de la mujer desaparecida, de quien no se tiene información desde hace varios días.