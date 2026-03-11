Escasez de GLP en Trujillo eleva precios hasta S/13 por galón

La situación del GLP en Trujillo se ha vuelto complicada debido a la escasez del combustible y al fuerte incremento en su precio. Conductores y ciudadanos reportan que en varios grifos no hay abastecimiento, mientras que en otros el costo se ha elevado considerablemente.

Antes de los problemas registrados en el gasoducto ubicado en Cusco, el precio del GLP en la ciudad era de aproximadamente S/4.99 por galón. Sin embargo, actualmente el costo oscila entre S/8.99 y S/13, casi duplicando o incluso triplicando el valor habitual.

TRANSPORTE Y CIUDADANOS AFECTADOS

La falta de GLP se evidencia en grifos transitados, como los ubicados en el bypass de Trujillo, donde el combustible ya se agotó pese a ser un punto clave para taxis y transporte público. Esta situación también ha generado preocupación entre los usuarios.

En algunos establecimientos aún se mantiene la venta de otros combustibles. Por ejemplo, la gasolina regular se ofrece a S/19.49, la premium a S/20.99 y el diésel a S/18.99. No obstante, transportistas advierten que el aumento del GLP ya está impactando en los costos del servicio.