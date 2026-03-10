Arequipa: familias damnificadas esperan ayuda tras intensas lluvias

Tras las fuertes lluvias que afectaron a Arequipa, decenas de familias damnificadas continúan esperando apoyo de las autoridades. A dos semanas de las precipitaciones que golpearon a la Ciudad Blanca, varios sectores permanecen dañados y requieren intervención urgente.

Uno de los puntos más afectados es el complejo habitacional Flora Tristán, ubicado en el Cercado de Arequipa, donde los vecinos aseguran que la infraestructura ha quedado seriamente deteriorada y representa un riesgo para quienes aún habitan en la zona.

De acuerdo con los residentes, esta sería la tercera vez desde la década de 1990 que decenas de familias sufren inundaciones en este sector, situación que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de la zona frente a las intensas precipitaciones.

Pronostican lluvias hasta abril

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias podrían continuar por encima de lo normal y prolongarse hasta abril, lo que mantiene la preocupación entre los pobladores de las zonas más afectadas.

En tanto, vecinos de distintos sectores cuestionan la falta de resultados concretos tras dos semanas de emergencia. Según señalan, las coordinaciones entre el gobierno local y el gobierno central no se han traducido en acciones visibles para atender a los damnificados.