Crisis de combustibles en el Perú: ¿desde cuándo se registra la escasez de hidrocarburos?

En medio de la crisis energética que atraviesa el país, el presidente de la Asociación de Grifos del Perú, Carlos Puente, se pronunció sobre la escasez de hidrocarburos que ya supera los siete días. El dirigente señaló que el gremio espera que el problema se resuelva dentro del plazo anunciado por el Gobierno encabezado por José María Balcázar.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Puente precisó que, pese a que se informó que la falla en la planta de Megantoni, en Cusco —originada tras una deflagración— sería solucionada en un plazo de 14 días, hasta el momento no existe una comunicación directa con las entidades involucradas para conocer el avance de los trabajos en la zona afectada.

“Estamos esperando que el ducto vuelva a estar operativo en el menor tiempo posible. Pensamos que, un día después de que se repare y vuelva a fluir el gas natural y los líquidos, se podría normalizar el suministro de gas natural vehicular y también de GLP para los vehículos. A nosotros no nos mantienen informados sobre los avances (…) sabemos que las reparaciones están al 45 %, pero no tenemos más detalles”, señaló.

Asimismo, Carlos Puente hizo un llamado a la población para activar planes de contingencia, ya que se estima que entre el 16, 17 o 18 de marzo un buque cargado con GLP llegará a Lima para descargar combustible y permitir su posterior distribución en los grifos.

¿DESDE CUÁNDO SE REGISTRA LA ESCASEZ DE GASOHOLES?

Al ser consultado sobre el origen de esta escasez energética que afecta a miles de conductores en el Perú, el presidente de la Asociación de Grifos reveló que el problema con los hidrocarburos se arrastra desde hace más de tres meses.

“La escasez de gasolina o gasoholes empezó en diciembre del año pasado. En enero se incrementó, en febrero fue mayor y ahora ha sobrepasado todo”, afirmó.