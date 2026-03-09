Ayacucho: Casas y vehículos destruidos tras desborde de río

Las intensas lluvias han dejado irreparables pérdidas debido al desborde de un río que afectó diversas viviendas en la zona del VRAEM, en Ayacucho, específicamente en el distrito de Ayna, en la provincia de La Mar.

El desborde del río Saquihuato ha puesto en estado de emergencia a la localidad, obligando a varios vecinos de la zona a evacuar sus viviendas ante el alto riesgo que representan las intensas lluvias.

DAÑOS MATERIALES HASTA EL MOMENTO

Este suceso ha dejado, hasta el momento, diversos daños materiales, entre ellos viviendas afectadas, vehículos arrastrados por la corriente e inundaciones en varias casas producto del desborde del río.

Vecinos de la zona piden al gobierno algún tipo de ayuda, ya que se sienten vulnerables tras esta catástrofe. “Señor Gobierno, Defensa Civil de Ayacucho, ahora lo que necesitamos es el apoyo; hace una semana yo estoy así, apóyenos, hasta ahora no nos llega ningún resultado”, manifestó una ciudadana de la zona.

RESCATISTAS LLEGARON A LA ZONA

Personal de rescate llegó hasta la zona para poder recoger los escombros que dejó el desborde del río, además de retirar de sus viviendas a los damnificados. “Me he comunicado con nuestro ejército peruano, ya están sobrevolando las aeronaves del ejército para ver qué tipo de apoyo requerimos (...)”, indicó un rescatista.

Por otro lado, el alcalde de la Municipalidad de Ayna – San Francisco, Joel Rodinier Solier, pidió el apoyo del Gobierno peruano para poder sobrellevar esta tragedia.