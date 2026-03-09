Pisco: largas colas en grifo por demanda de combustible

El desabastecimiento energético ha afectado a diversas regiones del país, provocando un considerable aumento en el precio del combustible y generando largas colas en los puntos de abastecimiento, además de afectar las oportunidades de trabajo en distintos sectores.

La región de Pisco es otra de las que se suma al problema del desabastecimiento, ya que varios de sus grifos se encuentran inoperativos, obligando a los usuarios a buscar otras alternativas para abastecerse de combustible.

Uno de los grifos que recibe abastecimiento de manera constante se encuentra en la Avenida Fermín Tangüis, donde el combustible solo llega por algunas horas para que los usuarios puedan abastecerse. Sin embargo, el recurso continúa siendo insuficiente debido a la alta demanda.

LARGAS COLAS EN EL GRIFO

Ante el aviso de este abastecimiento, cientos de vehículos, entre autos y mototaxis, se acercan al lugar para poder cargar combustible. Esta situación genera la saturación del sistema e incluso dificulta que los camiones cisterna puedan descargar el combustible debido a las largas colas que se forman.

Esta situación ha provocado un aumento en el precio de los pasajes. Por ejemplo, el servicio de mototaxi, que antes costaba 3 soles, ahora se cobra entre 4 y 5 soles. Asimismo, el precio del GLP también se ha incrementado, generando malestar entre los conductores, quienes señalan que esta alza los perjudica económicamente e incluso los obliga a dejar de trabajar.