Ministro de Educación evalúa postergación de inicio de clases en algunos colegios

El Ministerio de Educación (Minedu) y el Consejo de Ministros evalúan actualmente la postergación del inicio de clases 2026 en instituciones educativas específicas, principalmente debido a los daños causados por lluvias intensas y deficiencias en la infraestructura escolar.

Como se sabía, se anunció que nivel nacional, el retorno a las aulas en colegios públicos será para el próximo 16 de marzo, pero se analiza el retraso en zonas donde el impacto climatológico ha provocado bloqueos y daños en cerca de 46 colegios.

Regiones afectadas

Las autoridades ya han confirmado la postergación oficial en una región del sur del país y evalúan medidas similares para regiones del norte debido al fenómeno de El Niño Costero.

Cabe señalar que, algunas regiones vienen padeciendo de la inclemencia climática, siendo la razón a partir de la cual el Gobierno evalúa dicha posibilidad, y hasta los colegios privados permanecerían aún sin iniciar el año escolar.