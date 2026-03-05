Buenos Días Perú

05/03/2026

Ministro de Educación evalúa postergación de inicio de clases en algunos colegios

La inclemencia climática podría generar la postergación del inicio de Año Escolar en algunas zonas del país.



El Ministerio de Educación (Minedu) y el Consejo de Ministros evalúan actualmente la postergación del inicio de clases 2026 en instituciones educativas específicas, principalmente debido a los daños causados por lluvias intensas y deficiencias en la infraestructura escolar.

Como se sabía, se anunció que nivel nacional, el retorno a las aulas en colegios públicos será para el próximo 16 de marzo, pero se analiza el retraso en zonas donde el impacto climatológico ha provocado bloqueos y daños en cerca de 46 colegios.

Regiones afectadas

Las autoridades ya han confirmado la postergación oficial en una región del sur del país y evalúan medidas similares para regiones del norte debido al fenómeno de El Niño Costero.

Cabe señalar que, algunas regiones vienen padeciendo de la inclemencia climática, siendo la razón a partir de la cual el Gobierno evalúa dicha posibilidad, y hasta los colegios privados permanecerían aún sin iniciar el año escolar.


Temas Relacionados: ClimaColegiosConsejo De MinistrosLluviasMineduPostergación

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO