Es pieza clave de “Los Pulpos”: Alias “El Cocinero” es liberado por segunda vez en Trujillo

La liberación de Armando Roberto Barros Cruz, alias “El Cocinero”, generó una fuerte controversia y versiones contradictorias entre las autoridades de Trujillo.

Sobre este caso, los efectivos de la DIVINCRI La Libertad, expresaron su indignación afirmando que el sujeto quedó en libertad a pesar de las pruebas encontradas en su celular que lo vinculan con al menos seis secuestros.

Liberado dos veces

Alias “El Cocinero” es considerado un brazo logístico clave de la organización criminal “Los Pulpos”.

El año pasado fue capturado como pieza clave dicha organización crimnal, pero recuperó su libertad meses después en circunstancias cuestionadas hasta febrero de este año, que fue detenido nuevamente en el peaje de Menocucho con armas y municiones, tras ser vinculado a reglajes contra mineros y empresarios en la sierra de La Libertad.

Cabe señalar que, la PNP lo vincula con al menos seis eventos criminales, incluyendo los secuestros de las víctimas conocidas como "Chapana", "Pantera" (Emilio Julcán Huamán) y el dueño de una discoteca en Cajamarca.