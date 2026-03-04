Joven futbolista desaparece tras ingresar a playa de Huacho: familia pide intensificar búsqueda

Por tercer día consecutivo, continúa la búsqueda de Adrián La Cruz Danos, un joven futbolista de 26 años que desapareció el pasado domingo tras ingresar a la playa El Colorado, en el distrito de Huacho, provincia de Huaura.

En diálogo con Buenos Días Perú, el padre del joven y su abuela hicieron un llamado a las autoridades, incluyendo al Ejecutivo y al Congreso, para que se disponga de mayor tecnología y personal en las labores de rescate.

Pedido para intensificar búsqueda

Desde los exteriores de la Capitanía del Puerto de Huacho, la familia sostiene que la inmensidad del mar hace insuficiente la búsqueda y requiere del despliegue de un helicóptero y drones térmicos que puedan detectar el cuerpo.

"Pedimos que las autoridades se hagan presentes con material logístico. Nos han informado que se pueden utilizar drones térmicos... pedimos auxilio por mi nieto", expresó la abuela del deportista, quien describió a Adrián como un joven ejemplar y un gran profesional.

Tercer día de búsqueda

A pesar de que la Capitanía ha programado nuevas salidas para patrullar la zona, los familiares consideran que la búsqueda debe ser más intensa en todo el sector del Norte Chico. La madre del joven se encuentra actualmente bajo sedación debido al fuerte impacto emocional por la desaparición de su hijo mayor.