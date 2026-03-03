Tumbes en alerta por intensas lluvias: calles inundadas y temor por enfermedades

Las intensas lluvias en Tumbes continúan generando estragos y mantienen en alerta a la población, luego de que un fuerte temporal registrado el último día provocara la inundación de calles y viviendas en el sector de Bellavista, obligando a familias y comerciantes a implementar medidas de emergencia para proteger sus propiedades.

Vecinos enfrentan inundaciones y creciente del río Tumbes

Durante varias horas, los ciudadanos soportaron el ingreso de grandes volúmenes de agua que anegaron vías principales y zonas residenciales. Ante la emergencia, vecinos colocaron sacos con arena en las puertas de sus viviendas y negocios, mientras utilizaban motobombas para retirar el agua acumulada y evitar pérdidas materiales.

El caudal del río Tumbes se incrementó peligrosamente debido a las constantes precipitaciones, lo que obligó a los residentes a permanecer hasta altas horas de la noche realizando labores de drenaje ante el riesgo de desbordes.

Alerta por proliferación de mosquitos

Otro de los principales riesgos tras las lluvias es la proliferación de mosquitos causada por el agua estancada, situación que podría incrementar los casos de dengue y otras enfermedades en la región, especialmente cuando el inicio del año escolar se encuentra próximo. Los pobladores solicitaron apoyo urgente de las autoridades sanitarias para ejecutar fumigaciones y acciones preventivas.

A esta situación se suma la complejidad política en la región, ya que el gobernador regional, Segismundo Cruces Ordinola, cumple actualmente prisión preventiva por presuntos actos de corrupción, escenario que —según vecinos— dificulta la articulación de respuestas inmediatas frente a la emergencia climática que afecta a Tumbes.